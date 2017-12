Un dictionnaire américain élit "féminisme" comme mot de l'année

Il a battu le mot "ouragan", pourtant dévastateur en 2017. "Féminisme" a été élu mot de l'année par le dictionnaire américain Merriam-Webster, équivalent outre-Atlantique du Petit Robert, a annoncé l'éditeur, mardi 12 décembre.

"Les recherches liées au sens du mot 'féminisme' ont augmenté de 70 % en 2017" pour le dictionnaire en ligne, a précisé l'éditeur du site, Peter Sokolowski, dans une interview (lien en anglais).

'Feminism' was looked up 70% more in 2017 than in 2016. And it was looked up a ton in 2016.



