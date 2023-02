Un deuxième "ballon espion" chinois survole l'Amérique latine, selon les Etats-Unis

Washington avait signalé jeudi la présence d'un premier ballon chinois dans son espace aérien.

Nouveau rebondissement dans une affaire qui jette un froid entre Washington et Pékin. Un deuxième "ballon espion chinois" a été repéré au-dessus de l'Amérique latine, a annoncé vendredi 3 février le Pentagone. Ni sa localisation, ni la direction qu'il emprunte, n'ont été précisées. La veille, les Etats-Unis avaient annoncé la présence d'un premier ballon chinois dans leur espace aérien.

Après le signalement de ce premier ballon, les autorités chinoises ont exprimé leurs "regrets" pour cette intrusion "involontaire" selon elles. De son côté, Washington a jugé l'affront "inacceptable" et décidé in extremis vendredi d'annuler le déplacement d'Antony Blinken, prévu dimanche et lundi. Le secrétaire d'Etat a fait part du mécontentement américain lors d'un appel avec son homologue chinois, Wang Yi. Il a dénoncé "un acte irresponsable et une violation claire de la souveraineté des Etats-Unis qui sape l'objectif du voyage".

La Chine affirme "respecter les lois internationales"

Le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie a lui souligné que son pays agit de façon "responsable" et a "toujours strictement respecté les lois internationales", d'après l'agence officielle Chine nouvelle. La Chine "n'a jamais violé le territoire et l'espace aérien d'un pays souverain", a insisté samedi le ministère chinois des Affaires étrangères. "Certains politiciens et médias américains utilisent l'incident comme un prétexte pour attaquer et diffamer la Chine", a également fustigé le ministère.

Antony Blinken a assuré que sa visite serait reprogrammée quand "les conditions le permettront", et a insisté sur la nécessité de garder "les lignes de communication ouvertes" avec Pékin. Sa visite en Chine aurait été la première d'un secrétaire d'Etat américain depuis octobre 2018.