Pittsburg: deux fois survivant

Judah Samet, l'homme qui a survécu à l'holocauste et à l'attentat de Pittsburgh.

Judah Samet a 80 ans. Samedi dernier, c'est par un coup du hasard qu'il est arrivé en retard à sa synagogue habituelle. En arrivant, sur le parking, il a vu un homme caché derrière un mur.

Judah Samet, sruvivant:

"Tout à coup, je vois un pistolet dans sa main et il tire vers l'entrée de la synagogue où quelqu'un tente de lui parler. À la place d'un coup, ça faisait".

Une expérience qui a fait remonter de vieux souvenirs. Quand, à l'âge de 6 ans, Judah Samet, alors petit garçon hongrois, était déporté au camp de concentration de Bergen Belsen en Allemagne.

Judah Samet, survivant:

"J'étais dehors à la recherche de nourriture qui n'existait pas. J'étais tout le temps avec un autre petit garçon de mon âge. On restait à côté du mess des officiers car quand ils sortaient ils avaient toujours quelque chose dans leurs mains qu'ils finissaient de machouiller. Et quand ils avaient fini, ils le jetaient. Alors on se jetait dessus, Ils nous appellaient : "les petits chiens-cochons juifs"

Selon Judah Samet, la violence ne s'arrêtera jamais.