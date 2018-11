Après la tuerie antisémite de Pittsburgh, un quotidien local fait sa une en hébreu

"Magnifié et sanctifié soit votre nom." En hommage aux onze personnes tuées dans l'attaque antisémite de la synagogue "Tree of Life", à Pittsburgh (Etats-Unis), le quotidien local, le Pittsburgh Post-Gazette a mis le kaddish à sa une, vendredi 2 novembre. Le kaddish est une "l'une des prières juives les plus connues", précise La Croix, un texte "connu pour entourer les morts".

"Magnified and sanctified be Your name"



These are the first words of the Jewish mourners' prayer, which will be recited tonight on the first Sabbath since the Tree of Life Synagogue shooting. pic.twitter.com/LJPsKdlWRQ