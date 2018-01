Trois jambes et trois bras : quand "Vanity Fair" abuse de Photoshop sur deux actrices, pour sa couverture consacrée à Hollywood

En anglais, cela porte un nom : un "Photoshop fail", soit une grossière erreur commise par un graphiste utilisant le logiciel de retouches Photoshop. Vous voulez un exemple ? Allez donc admirer la couverture de la très glamour édition "spéciale Hollywood" de Vanity Fair, dévoilée jeudi 25 janvier. Sur la photo de famille, qui rassemble un groupe de stars du cinéma américain, l'actrice Reese Witherspoon est en effet dotée de trois jambes. Sur une autre photo, toujours signée Annie Leibovitz, l'actrice Oprah Winfrey pose avec trois mains. Une gaffe qui a amusé les comédiennes, sur Twitter.

12 extraordinary stars, one very momentous year. The 2018 Hollywood portfolio is here: https://t.co/6PfsFsPzK1 pic.twitter.com/MfRsp2y9Z3