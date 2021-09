Tourisme spatial : SpaceX paré au décollage

Hayley Arceneaux, Chris Sembroski, Jared Isaacman et Sian Proctor. Quatre noms qui entreront dans l'histoire jeudi 16 septembre 2021. Trois jours durant, ces civils américains auront en effet l'opportunité de débuter un voyage insolite en orbite autour de la Terre. Installés dans leur capsule Crew Dragon imaginée par Elon Musk, le troisième acteur du tourisme spatial après Jeff Bezos (BlueOrigin) et Richard Branson (Virgin Galactic), ils décolleront de Kennedy Center, en Floride, aux États-Unis.

Une mission orbitale sans aucun astronaute à bord

La mission, qui porte le nom d'Inspiration 4 est une première du genre. En effet, à bord, il n'y aura aucun astronaute professionnel. Mais ce n'est pas tout. En effet, les quatre touristes à bord de la capsule effectueront un voyage (beaucoup) plus long que celui qu'avaient effectué les passagers des vols concurrents. Enfin, alors que les précédentes sorties dans l'espace s'étaient effectuées à environ 80 kilomètres de la Terre, celle-ci ira quasiment six fois plus loin, à 575km d'altitude. La conquête spatiale se poursuit.