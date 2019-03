Tornade meurtrière en Alabama : au moins 23 morts

Des maisons déplacées, pulvérisées. Des quartiers dévastés. Dans le sud-est des États-Unis, en Alabama, une tornade a causé la mort d’au moins 23 personnes, dont des enfants selon le shérif local. Un bilan provisoire puisque les recherches se poursuivent. Charlie Patel, rescapé, témoigne : "J’ai eu peur parce qu’en dix secondes la tornade est arrivée et tout est parti. Tout est détruit." Une autre rescapée a, elle, fait le choix de se terrer dans un placard avant de sentir sa maison trembler.

Donald Trump réagit sur Twitter

La Georgie, état voisin de l’Alabama, a également été touchée par des vents allant jusqu’à 270 km/h. À ce jour, des dizaines de milliers de personnes restent privées d’électricité. Sur Twitter, Donald Trump a réagi : "Les tornades et les orages ont été vraiment violents et il pourrait y en avoir d’autres. Aux familles, aux amis des victimes, et aux blessés, que Dieu vous bénisse tous !"

