Tir mortel d’Alec Baldwin : l’acteur s’exprime pour la première fois depuis le drame

Alec Baldwin s’est exprimé pour la première fois depuis le drame du 21 octobre dernier. Pendant des essais, il a tiré avec une arme sur Alina Hutchins, 44 ans, directrice photo du western dans lequel il tournait, la touchant mortellement. Le réalisateur, derrière elle à ce moment, a été grièvement blessé. L’acteur, touché et affecté, a été interpellé avec sa femme par des journalistes à proximité de son domicile.

Aucune piste n’est écartée dans l’enquête

"Elle était mon amie. Le jour où on est arrivé, on a dîné tous ensemble avec le réalisateur. On était très très proches. On était une équipe très soudée avant que cette horreur ne se produise", a réagi Alec Baldwin. Selon l’armurier, le pistolet était chargé à blanc, mais celui-ci contenait bien des balles réelles. "Les accidents, ça arrive de temps en temps. Mais ça, jamais. Il y avait une chance sur des milliards", a poursuivi l’acteur. Les investigations sont en cours et à ce stade, aucune piste n’est écartée.