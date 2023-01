Tir mortel d’Alec Baldwin : l’acteur américain va être inculpé pour "homicide involontaire"

L’acteur Alec Baldwin va être inculpé pour "homicide involontaire". Il est l’auteur d'un tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021.

C’est une annonce qui a de nouveau secoué Hollywood : Alec Baldwin, célèbre acteur et producteur américain, a été inculpé pour homicide involontaire par la justice du Nouveau-Mexique, jeudi 19 janvier. Soit un peu plus d’un an après une affaire dramatique survenue sur le plateau de tournage du western Rust, quand Alec Baldwin avait tiré accidentellement sur sa cheffe opératrice, Halyna Hutchins, la tuant quasiment sur le coup. L’acteur avait pourtant espéré ne pas en arriver à cette extrémité judiciaire. Il avait réussi à obtenir l’an dernier un accord de compensation financière avec la famille de la victime.

Une armurière très inexpérimentée ?

Mais il y a un volet pénal à l’affaire. À ses côtés, lors des premières comparutions devant les juges, se tiendra une autre jeune femme, l’armurière présente sur le film, Hannah Gutierrez-Reed, qui était semble-t-il très inexpérimentée. Et ce, alors que le plateau de tournage avait déjà connu de nombreux problèmes de sécurité. Ces deux personnes risquent jusqu’à cinq ans de prison, précise le journaliste de France Télévisions, Loïc de La Mornais.