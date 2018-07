Texas : un meurtrier exécuté malgré l'appel à la clémence du fils de la victime

Mitesh Patel, le fils de la victime, avait mené une campagne ces dernières semaines pour demander au gouverneur du Texas d'épargner le prisonnier, père de trois enfants.

Un meurtrier de 34 ans a été exécuté à Livingston (Texas, Etats-Unis), mardi 17 juillet, malgré un ultime appel à la clémence du fils de sa victime. Christopher Young a été déclaré mort à 18h38 heure locale, a indiqué le département de la Justice pénale du Texas dans un communiqué. Un jour de novembre 2004, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, il avait abattu le gérant d'une supérette de San Antonio. Chistopher Young, qui était membre d'un gang, avait assuré qu'il n'avait pas l'intention de tuer le commerçant quinquagénaire, nommé Hasmukh Patel. La scène avait été filmée par une caméra de surveillance.

Mitesh Patel, le fils de la victime, avait mené une campagne ces dernières semaines pour demander au gouverneur du Texas d'épargner le prisonnier, père de trois enfants. "Il a tué mon père, on va le tuer : l'addition de deux maux ne fera pas un bien", a-t-il expliqué. Selon la chaîne CNN (en anglais), Mitesh Patel a rendu visite lundi à Christopher Young et a décrit une rencontre émouvante pour les deux hommes. Une des filles du détenu avait de son côté supplié les autorités texanes de ne pas exécuter son père. Mais la commission des grâces et libérations conditionnelles de l'Etat avait écarté toute mesure de clémence en sa faveur.

Les derniers mots du condamné ont été adressés à la famille de sa victime. "Je veux que la famille Patel sache que je les aime comme ils m'aiment, a déclaré Christopher Young. Assurez-vous que les enfants dans le monde sachent que je suis exécuté et que les enfants que j'ai encadrés continuent ce combat. Je suis prêt, gardien." Le Texas est l'Etat qui exécute le plus aux Etats-Unis : Christopher Young est le huitième condamné à y avoir été mis à mort depuis le début de l'année.