Etats-Unis : New York au ralenti à cause d’une tempête de neige

New York au ralenti. Sous 38 centimètres de neige, Central Park est bien calme, tout juste troublé par les amateurs de sports d’hiver et les promeneurs subjugués. “Je ne me souviens pas de beaucoup d’épisodes comme celui-ci. Alors on fait une balade romantique. C’est paisible et magique”, confie une Américaine. Time Square, d’ordinaire si effervescent est devenu un parcours de ski de fond. Et les températures négatives ne découragent pas les plus téméraires : “C’est super ! Je suis ici depuis 20 ans et je n’ai jamais vu ça. C’est vraiment beau”, se réjouit un habitant se promenant.

Métro aérien fermé

Pour les New-Yorkais, difficile toutefois de se déplacer. Le métro aérien a, en effet, été fermé et les mouvements deviennent périlleux. “Un monsieur a dû me tenir, je n’arrêtais pas de glisser”, explique une voyageuse. La tempête de neige se déplace désormais vers le nord.

