États-Unis : la tempête de neige Eboni a fait sept victimes

Le nord des États-Unis est enveloppé dans le blizzard. La tempête Eboni souffle depuis trois jours. Sur le bord des autoroutes du Minnesota, des poids lourds sont stoppés net. Sur la route, les accidents se multiplient. Deux tempêtes ont balayé l'une après l'autre le centre et le nord du pays. "On ne voyait que du blanc, vraiment. Zéro visibilité", confie une Américaine au micro de France 3. Avec les chutes de neige, plus de 500 vols ont été annulés. Les vacances sont un peu gâchées pour les passagers.

L'eau monte par endroit

Les états du Sud sont aussi touchés. En Alabama et en Louisiane, 30 centimètres d'eau sont déjà tombés. Le Nouveau-Mexique qui souffre de sécheresse a vu la neige, tout comme à Las Vegas. Pour l'heure, sept personnes ont perdu la vie dans des accidents provoqués par la tempête Eboni.