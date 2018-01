EN IMAGES. Une "bombe cyclonique" ensevelit l'est des Etats-Unis sous la neige et la glace

Blizzard, inondations, verglas... La tempête de neige Grayson a balayé l'est des Etats-Unis, du Maine à la Floride, jeudi 4 janvier. Cette première grosse dépression de la saison a été qualifiée de "bombe cyclonique", en raison de la chute particulièrement rapide de la pression atmosphérique en son centre. Elle a provoqué des inondations dans le Massachusetts, d'importantes chutes de neige dans le New Jersey et l'Etat de New York, et a même apporté quelques flocons en Floride, qui n'avait pas connu ce phénomène depuis des dizaines d'années.

Selon un premier bilan relayé vendredi 5 janvier par ABC News (en anglais), la tempête a fait cinq morts en Virginie, en Caroline du Nord et du Sud. Franceinfo revient, en images, sur cette "bombe météo" qui a glacé la côte est américiane.