Taïwan : la Chine suspend sa coopération avec les Etats-Unis sur plusieurs dossiers

Il s'agit notamment des "négociations sino-américaines sur le changement climatique". Les deux pays, les deux plus importants émetteurs de gaz à effet de serre du monde, avaient noué un accord lors de la COP26.

La visite de l'élue américaine Nancy Pelosi à Taïwan tend les relations entre Pékin et Washington. La Chine a annoncé suspendre sa coopération avec les Etats-Unis sur plusieurs dossiers. La Chine va "suspendre les négociations sino-américaines sur le changement climatique" et annuler un entretien entre les dirigeants militaires ainsi que deux réunions sur la sécurité, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine et les Etats-Unis, les deux plus importants émetteurs de gaz à effet de serre du monde, avaient noué un accord surprise sur le climat lors du sommet de la COP26 à Glasgow, fin 2021. Ils s'étaient engagés à travailler ensemble pour accélérer les actions pour le climat lors de la prochaine décennie et à se réunir régulièrement pour "s'attaquer à la crise climatique".

La diplomatie chinoise a dénoncé le "mépris" dont avait fait preuve la présidente de la Chambre des représentants américaine en se rendant sur cette île. La Chine, qui considère que Taïwan fait partie de son territoire, a débuté jeudi les plus grands exercices militaires jamais organisés autour de l'île. Washington accuse le gouvernement chinois de réagir de manière excessive après la visite de Nancy Pelosi.