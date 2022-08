Taïwan : après l'annonce de négociations commerciales avec les Etats-Unis à l'automne, le gouverneur de l'Indiana en visite sur l'île

Le rapprochement continue. Un gouverneur américain a rencontré lundi 22 août la présidente de Taïwan, plusieurs jours après l'annonce par Washington de négociations commerciales avec Taipei à l'automne et dans un contexte de vives tensions avec la Chine sur la souveraineté de l'île. Eric Holcomb, le gouverneur républicain de l'Etat américain de l'Indiana, a atterri dimanche sur l'île pour un voyage consacré en grande partie aux questions économiques.

Lors de sa rencontre avec le gouverneur lundi, la présidente Tsai Ing-wen a fait directement référence aux manœuvres militaires de Pékin et a appelé les pays partageant les mêmes idées à continuer de soutenir Taïwan. "Taïwan a été confrontée à des menaces militaires de la (part de la) Chine dans et autour du détroit de Taïwan", a-t-elle déclaré avant d'appeler "les (démocraties) alliées" à "s'unir et renforcer leur coopération dans tous les domaines" face à "l'expansion de l'autoritarisme" à travers le monde. Les Etats-Unis et Taïwan "partagent de nombreux intérêts, valeurs communes et objectifs (...). Nous continuerons à chercher à construire un partenariat stratégique avec vous", a de son côté déclaré le gouverneur américain.

Eric Holcomb devrait rencontrer des représentants de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, leader mondial dans ce domaine, avant de se rendre mercredi en Corée du Sud. Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine sont très fortes depuis que les autorités chinoises ont considéré comme une provocation la visite sur l'île – dont elle revendique la souveraineté – début août de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi.