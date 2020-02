Syrie : un affrontement meurtrier entre l'armée américaine et des civils syriens filmé

La fusillade a été filmée par des habitants du village de Kherbat Ammo, au nord-est de la Syrie. Un convoi américain est bloqué en pleine zone tenue par le régime de Damas et l'armée russe. Il n'y a aucune explication à cette présence américaine. Les soldats américains ont riposté aux tirs des villageois. Il y aura un mort et un blessé parmi les civils.

Huées et jets de pierre

"Neuf chars blindés sont arrivés à Kherbat Ammo. Les résidents se sont opposés à eux bravement. Ils les ont forcés à partir", précise un homme. "C'est un envahisseur qui est sur nos terres et c'est une zone sensible, mais il n'y a que des civils ici. Pourquoi les États-Unis sont là ? Qu'est-ce qu’ils nous veulent ?", lance un autre. L'armée russe affirme que c'est elle qui est venue au secours du convoi américain. La coalition a de son côté déclenché un raid aérien. Les blindés américains ont fait demi-tour et sont rentrés à leur base sous les huées et les jets de pierre des habitants.

