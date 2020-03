"Super Tuesday" : un vote crucial pour les démocrates

C'est une extraordinaire renaissance pour Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama était donné fini il y a encore quelques jours. Il a fait un mauvais début de campagne, il n'avait plus d'argent, sa campagne était désorganisée. Mais il l'emporte dans neuf États sur quatorze. C'est une véritable performance. Joe Biden est le centriste du parti démocrate et son grand rival c'était Bernie Sanders, qui est beaucoup plus à gauche, qui veut révolutionner le capitalisme.

Résultats non définitifs

Bernie Sanders était jusque-là en tête de cette primaire démocrate, mais qui ne semble pas avoir amplifié sa vie. Attention, on attend encore les résultats définitifs du "Super Tuesday", de la Californie notamment, où Bernie Sanders est en tête. Mais en tout cas, cette nuit aux États-Unis, la course des primaires démocrates est complètement bouleversée. Joe Biden pourrait bien être celui qui va affronter Donald Trump en novembre prochain, explique Agnès Vahramian, la correspondante de France Télévisions, en direct de Washington.

