Spike Lee, Constance Wu, Lady Gaga... Les principales nominations des Golden Globes 2019

La 76e cérémonie des "Golden Globes" aura lieu dimanche à Hollywood. Le film "A Star is Born", avec Lady Gaga, fait partie des favoris.

A vos pronostics ! La 76e cérémonie des Golden Globes se déroulera, dimanche 6 janvier, à Hollywood et lancera ainsi la saison des prix cinématographiques aux Etats-Unis. La cérémonie débutera à 2 heures du matin (heure française) et récompensera les meilleurs films, séries, actrices et acteurs de l'année écoulée.

Contrairement aux Oscars ou à d'autres compétitions, ce ne sont pas les professionnels du cinéma qui votent mais la centaine de membres de l'Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA). La cérémonie sera présentée par Sandra Oh et Andy Samberg.

"Vice" nommé six fois

Parmi les favoris, le film Vice remporte six nominations. Le film dresse le portrait de Dick Cheney, ancien vice-président des Etats-Unis, et raconte son ascension au pouvoir. Le rôle est interprété par Christian Bale. Le film A Star is Born est lui nommé cinq fois, notamment dans la catégorie "meilleur film dramatique". Lady Gaga, rôle féminin principal du film, part favorite pour le Golden Globe de la "meilleure actrice dans un drame". Constance Wu est elle nommée dans la catégorie "meilleure actrice dans une comédie" pour son rôle dans Crazy Rich Asians.

Dans la catégorie "meilleur acteur dans un drame", Bradley Cooper, qui donne la réplique à Lady Gaga, sera opposé à Rami Malek, pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Concernant le "meilleur film non-anglophone", le trophée a de grandes chances d'être décerné à Roma, d'Alfonso Cuaron – déjà oscarisé pour Gravity il y a cinq ans, précise 20 Minutes. Le Mexicain est également en lice dans la catégorie du meilleur réalisateur, aux côtés de Spike Lee (BlacKkKlansman) et Peter Farrelly (Green Book).