Le premier vol habité de la navette américaine SpaceX aura lieu mercredi

C’est un vol historique qui se prépare. Mercredi 27 mai à minuit 32, heure française, la fusée Space X devrait sauver l’honneur de l’Amérique. Elle emmènera dans l’espace deux astronautes : Robert Behnken et Douglas Hurley. Cela fait près de 10 ans que les Américains n’ont pas réalisé de vol habité. "Je suis très excité. C’est un moment extraordinaire pour un astronaute que de voler dans un vaisseau entièrement nouveau", se réjouit Robert Behnken.

Rendre sa fierté aux É tats-Unis

Depuis 2011 et le dernier vol d’Atlantis, les États-Unis ont laissé le champ libre à la Russie, qui était le seul pays au monde à réaliser des vols habités vers la Station spatiale internationale, là où iront justement les Américains. La reconquête de l’espace est une priorité pour Donald Trump. "Je pense aller au lancement mercredi en Floride. J’espère que vous viendrez avec moi et j’aimerais bien vous mettre tous dans la fusée", avait déclaré le président américain. La Nasa s’est alliée à une compagnie privée Space X, l’entreprise du patron de Tesla, Elon Musk. L’ambition des Américains est d’aller sur Mars et de reconquérir la Lune. Space X veut à terme développer des vols commerciaux.



