Six questions sur l'abandon des poursuites à l'encontre de l'acteur Jussie Smollett, soupçonné d'avoir inventé son agression

La star de la série "Empire" était poursuivie pour dépôt de fausse plainte. Fin janvier, il avait affirmé avoir été victime d'une agression raciste et homophobe à Chicago.

Jussie Smollett est tiré d'affaire. La justice de Chicago a abandonné, mardi 26 mars, toutes les accusations qui pesaient sur l'acteur américain de la série Empire. Celui-ci était soupçonné d'avoir inventé une agression raciste et homophobe et faisait l'objet de poursuites pour dépôt de fausse plainte. L'acteur était aussi accusé de s'être auparavant envoyé une fausse lettre contenant des insultes racistes et homophobes.

1 Qu'a décidé la justice américaine ?

L'Etat de l'Illinois "a abandonné les charges contre Jussie Smollett" et les chefs d'inculpation seront effacés de son casier judiciaire, a déclaré son avocate, Patricia Brown Holmes, après une audience au tribunal de Chicago. Il devra toutefois faire des travaux d'intérêt général et ne pas demander le remboursement des 10 000 dollars payés pour sa libération sous caution, selon les services du procureur. Les avocats de Jussie Smollett ont demandé que les éléments du dossier soient placés sous scellés, le procureur ne s'y est pas opposé et un tribunal a accepté.

2 Quelles sont les réactions ?

Cette décision a été prise à la surprise générale. "Vous ne pouvez pas avoir une série de règles pour les gens ayant un certain statut et une série différente de règles pour tous les autres", a déclaré le maire de Chicago, le démocrate Rahm Emanuel, qui a dénoncé un "déni de justice". "Les procureurs ont cédé à l'opinion publique", a également estimé Bob Bianchi, un ancien procureur du New Jersey, sur la chaîne Fox News (en anglais).

Cette décision a également été accueillie avec colère par le chef de la police de Chicago. "Mon travail de policier est d'enquêter sur un incident, de rassembler les faits et de les présenter à la justice", a expliqué Eddie Johnson, avant de dénoncer ceux qui "choisissent de se cacher derrière le secret" et passent "des accords pour contourner le système judiciaire". L'avocate de Jussie Smollett a de son côté démenti qu'il y ait eu tout "accord" avec les autorités.

La polémique a d'ailleurs pris un tour national après cette décision. "N'est-ce pas un signe d'espoir ? En Amérique, quelle que soit leur couleur ou leur orientation sexuelle, les riches et célèbres s'en sortent toujours facilement", a ironisé l'humoriste Stephen Colbert dans son Late Show.

3 Comment cette décision est-elle possible ?

Les services du procureur d'Etat, pressés de justifier leur revirement, ont finalement expliqué que la procédure était couramment utilisée. "Cette pratique n'est ni nouvelle, ni inhabituelle. Cela ne veut pas dire non plus qu'il y avait des problèmes ou des failles dans le dossier ou dans les preuves", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Aux Etats-Unis, les procureurs, que ce soit au niveau de la justice fédérale ou de la justice des Etats, jouissent d'une grande liberté dans la poursuite des dossiers. Les "State attorneys" ou "District attorneys" ont toute latitude pour conclure des accords de plaider-coupable avec des accusés et s'épargner ainsi de longs et coûteux procès. "Ils ont besoin de cette flexibilité parce qu'ils ont peu d'argent", précise à l'AFP Carl Tobias, professeur de droit à l'université de Richmond en Virginie.

C'est d'ailleurs l'argument avancé par le procureur dans le dossier Smollett. "Nous ne l'avons pas blanchi", a expliqué à la presse Joseph Magats, en justifiant sa décision par "les ressources limitées" de ses services et "la priorité à la lutte contre les crimes violents".

4 Où en était l'enquête ?

La supposée agression raciste et homophobe de Jussie Smollett, icône de la lutte pour la défense des communautés LGBT, avait provoqué une vive émotion et l'acteur avait reçu le soutien de nombreuses personnalités. Mais le chef de la police de Chicago, Eddie Johnson, l'avait par la suite publiquement accusé d'avoir inventé les faits pour faire avancer sa carrière.

Grâce à des images de caméras de surveillance, les enquêteurs étaient remontés jusqu'à deux frères originaires du Nigeria, qui avaient auparavant reçu de l'acteur un chèque de 3 500 dollars. Pour la police, c'était la preuve qu'il avait payé pour simuler cette attaque.

Selon l'avocate de l'acteur, au contraire, les deux suspects ont admis être les auteurs de l'agression, dont le mobile reste inconnu. Quant au chèque, ils "ont répété [qu'il] était exactement ce que Jussie avait dit : pour des compléments alimentaires et de l'entraînement. Ils étaient ses entraîneurs".

5 Cette affaire va-t-elle en rester là ?

Le FBI a décidé de mener sa propre enquête sur les circonstances ayant conduit à l'abandon des 16 charges à l'encontre de Jussie Smollett, selon les informations de la chaîne ABC (en anglais). Celle-ci est d'ailleurs parvenue à se procurer plusieurs dossiers de l'enquête et les a diffusés sur son site.

Earlier today, CPD began responding to document requests in reference to the closed case of Mr. Smollett. We were then advised of a court order prohibiting such release & this afternoon, we received the formal directive which stipulates that no further records can be released. pic.twitter.com/SkNXuERBZT — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 28 mars 2019

Le président américain, Donald Trump, a saisi la balle au bond et dénoncé "une honte pour la nation", tout en réclamant que le FBI et le département de la Justice américain s'emparent de l'affaire.

FBI & DOJ to review the outrageous Jussie Smollett case in Chicago. It is an embarrassment to our Nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 mars 2019

6 Quel avenir pour Jussie Smollett ?

Après la révélation de l'affaire, l'acteur noir et ouvertement homosexuel de 36 ans avait été évincé pour les deux derniers épisodes de la saison d'Empire, dont il est l'une des principales vedettes. "J'ai été sincère et cohérent depuis le premier jour", a-t-il assuré lors d'une courte déclaration à la presse après l'audience, se disant "incapable d'avoir fait une once" de ce dont il a été accusé. "Maintenant, je ne veux rien d'autre que reprendre le travail et poursuivre ma vie", a-t-il ajouté. La chaîne Fox, qui diffuse la série, s'est félicitée de l'abandon des charges contre l'acteur. Mais elle n'a fait aucun commentaire sur un éventuel retour de Jussie Smollett à l'écran.