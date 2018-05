Séquestrée et battue par son compagnon, une Américaine réussit à lui échapper en glissant un message au vétérinaire

"Appelez les policiers. Mon petit ami me menace. Il a une arme. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je vous ai parlé." C'est sur un bout de papier qu'une Américaine a lancé cet appel au secours. Battue et séquestrée par son compagnon depuis deux jours, elle est parvenue à le convaincre d'emmener leur chien chez le vétérinaire, rapporte CBS News, dimanche 27 mai. Arrivée à la clinique de DeLand, en Floride, avec son compagnon, la jeune femme a réussi à glisser au personnel un petit bout de papier demandant de l'aide.

Authorities say a woman who was beaten her boyfriend escaped when she convinced him bring their dog to an animal hospital - and then slipped a note to a staff member. https://t.co/znUihp2qTm pic.twitter.com/yiIWn3zlaS