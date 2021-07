Séisme de magnitude 8,2 au large de l'Alaska, une alerte au tsunami déclenchée

L'Institut américain de géophysique (USGS) a lancé une alerte pour le sud de l'Alaska et la péninsule de l'Etat américain.

Un séisme de magnitude 8,2 s'est produit tard mercredi 28 juillet au large de la péninsule d'Alaska, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Le tremblement de terre s'est produit à 22h15, heure locale (8h15 jeudi matin dans l'Hexagone) à 91 km au sud-est de la localité de Perryville, située à quelque 800 km d'Anchorage, selon l'USGS. Le système américain d'alerte aux tsunamis a lancé une alerte pour le sud de l'Alaska et la péninsule d'Alaska.



⚠ #Séisme | Un séisme d'une extrême violence a frappé le large de la péninsule d'#Alaska dans l'océan #Pacifique-nord. Une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter a été relevée. Une #alerte au #tsunami a été déclenchée !

L'Institut américain de géophysique a d'abord mis en garde contre des "vagues de tsunami dangereuses" le long de certaines côtes, avant de préciser deux heures plus tard que ces vagues resteraient inférieures à 30 centimètres au-dessus du niveau de la marée. Une veille de tsunami a été initialement émise pour Hawaï, les résidents devant rester éloignés des plages, mais elle a été levée environ deux heures plus tard. Cinq répliques ont été enregistrées dans les 90 minutes suivant le séisme, la plus importante d'une magnitude de 6,2, selon l'USGS.