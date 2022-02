Seine-et-Marne : une école talmudique ultra-orthodoxe soupçonnée de maltraitances

17 responsables d'une école talmudique ultra-orthodoxe de Seine-et-Marne ont été placé en garde à vue, soupçonnés de maltraitance physique et psychologique envers les élèves. 40 mineurs âgés de 13 à 18 ans, en majorité de nationalité israélienne et américaine et ne parlant pas français, ont été victimes de ces agissements. De quoi susciter l'émoi.

"Sous surveillance constante"

La procureure de Meaux (Seine-et-Marne), Laurence Peyrefitte, a raconté leur vie "sous surveillance constante, sans aucune intimité, très limités dans leurs relations téléphoniques avec leurs parents, dans leur accès aux soins". En plus de ça et de la confiscation de leur passeport à leur arrivée, les concernés ont confirmé, "sans toujours les critiquer", les violences physiques et psychologiques qu'ils ont subies : "humiliations, brimades, moqueries, mises à l'écart", a-t-elle ajouté.