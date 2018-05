"Le racisme n'est pas un effet secondaire connu" : Sanofi ironise sur les explications de Roseanne après son tweet raciste

"Le racisme n'est pas un effet secondaire connu" : c'est la réponse cinglante du géant pharmaceutique Sanofi à la star Roseanne Barr dont la série, très populaire, a été déprogrammée après un tweet raciste dont elle a attribué la responsabilité au somnifère Ambien.

"Des individus de toutes couleurs, religions et nationalités travaillent chez Sanofi tous les jours pour améliorer la vie des personnes dans le monde", a écrit mercredi 30 mai, sur son compte Twitter américain, le groupe français. Et Sanofi d'ironiser : "Alors que tous les traitements pharmaceutiques ont des effets secondaires, le racisme n'est pas un effet secondaire connu des médicaments de Sanofi."

People of all races, religions and nationalities work at Sanofi every day to improve the lives of people around the world. While all pharmaceutical treatments have side effects, racism is not a known side effect of any Sanofi medication.