Retour sur le destin d'Alfred Nakache, le nageur du camp d'Auschwitz

L'eau était son élément et le papillon sa nage de prédilection. Dans les années 1930, Alfred Nakache collectionne les titres et records dans les bassins français. Né en 1915 dans une famille juive de Constantine (Algérie), c'est là où il grandit avant de rejoindre Paris et les bassins du haut niveau. En 1934, il devient une vedette et fait la une des journaux. Il participe même aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 sous les yeux d'Adolf Hitler.

Le sport face à l'horreur des camps

Il est mobilisé comme deux de ses frères dans l'armée de l'air avant de quitter Paris occupé pour Toulouse (Haute-Garonne), en zone libre. Alfred Nakache continue sa moisson de victoires, irritant la presse collaborationniste. En 1943, il doit renoncer aux championnats de France. "Comme il était juif, il a été interdit de nager et il a été arrêté quelques mois après", détaille Ginette Sendral-Jany, ancienne nageuse aux dauphins du club toulousain du TOEC. Nakache sera déporté en janvier 1944 avec sa femme Paule et sa fille Annie à Auschwitz (Pologne) qui y perdent la vie. Le nageur n'abandonne pas sa passion et nage dans les bassins de rétention d'eau autour du camp. "Nous allions enlever nos pyjamas et on faisait des longueurs, des bassins. Quand quelqu'un s'approchait, un SS, un capo ou un danger quelconque, il nous avertissait et on sortait de l'eau. J'ai l'impression que nous avons fait ça justement pour prouver qu'on était encore quelqu'un", dévoilait en 2001 son compagnon de déportation Noah Klieger. Le 28 avril 1945, Nakache revient en France amaigri. Il reprend le chemin des bassins et bat encore des records nationaux. Il meurt en 1983, à l'âge de 67 ans, en nageant. Dans son élément.

Le JT

Les autres sujets du JT