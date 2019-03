RECIT. Le 24 mars 1989, l'"Exxon Valdez" noircit le golfe d'Alaska avec 39 000 tonnes de pétrole

La mer est calme, le vent faible. Le mercure oscille autour de zéro et une délicate bruine ne suffit pas à altérer la visibilité. William Murphy, pilote expérimenté, conduit l'Exxon Valdez jusqu'à Potato Point, la pointe de terre qui resserre la sortie du goulet. Il est 23h24, quand il rend les commandes à Joe Hazelwood et quitte le bateau. Quelques années plus tôt, William Murphy serait resté à bord plus longtemps, jusque dans la baie du Prince-William, une fois tous les obstacles passés. Mais en 1989, les habitudes ont changé.

Joseph Hazelwood, 42 ans, travaille pour Exxon depuis une vingtaine d'années. Ce natif de l'Etat de New York a vite gravi les échelons pour devenir commandant du joyau de la flotte de la compagnie. Depuis 12 ans, il dirige des tankers, mais ses conditions de travail ont évolué. Les navires ont grossi, les équipages ont réduit. Les temps de repos aussi s'amenuisent, à mesure que les tâches administratives s'accumulent.

Depuis l'ouverture du terminal, le transport de pétrole par Valdez fonctionne malgré tout très bien. Si bien qu'une forme d'"arrogance a imprégné le système et la surveillance", selon une commission d'enquête de l'Etat de l'Alaska. Signe de ce laisser-aller, le commandant Hazelwood quitte le pont avant que l'Exxon Valdez n'atteigne la pleine mer. La vigie n'est pas non plus à son poste. Le rapport du Conseil national de la sécurité des transports soulignera d'ailleurs cette "complaisance" et "l'échec d'Exxon à superviser le commandant et fournir un équipage suffisant et reposé".

Le navire poursuit sa route en direction de la baie du Prince-William, selon un plan de circulation précis. Un couloir d'entrée et un couloir de sortie du port, dégagés de tout obstacle, sont séparés entre eux par une bande de mer de 800 m de large. Au nord, le glacier Columbia laisse glisser des petits icebergs jusque dans ces voies navigables. Des "grognards" ("growlers" en anglais), appelés ainsi à cause du bruit lorsqu'ils grattent la coque des bateaux. Les bateaux peuvent ralentir pour pousser ces gros glaçons. Souvent, ils les contournent en chevauchant la zone de séparation, comme on dépasse une voiture sur une route nationale. Cette deuxième option est plus rapide.

Carte de la zone de navigation entre le terminal pétrolier de Valdez et la baie du Prince-William. (NICOLAS ENAULT / FRANCEINFO)

"Nous allons probablement nous dérouter sur le couloir entrant, s'il n'y a pas de trafic contraire", avertit Joe Hazelwood, dans un message radio adressé aux gardes-côtes. La voie est libre. A 23h30, le commandant entame la manœuvre et annonce qu'il va ralentir pour se "laisser porter". Pourtant, le journal de bord de l'Exxon Valdez indique une accélération. L'appareil traverse la zone de séparation et dépasse même, sans autorisation, le couloir d'entrée, à environ 12 nœuds (22 km/h). Joe Hazelwood s'en rend-il compte ? Le commandant active le pilotage automatique, confie les commandes à son troisième lieutenant, Gregory Cousins, et rejoint sa cabine où toujours plus de démarches administratives l'attendent.

Gregory Cousins, le marin le moins expérimenté du bateau, se retrouve seul. Son commandant lui a indiqué un repère pour virer à nouveau à tribord (à droite) et ramener le supertanker dans son couloir. Le lieutenant doit être relevé pour le quart suivant, de minuit à 4 heures. Mais Cousins fait du zèle. Il ne veut pas réveiller son coéquipier, qu'il sait épuisé. Selon les témoignages recueillis par le Conseil national de la sécurité des transports, Gregory Cousins est debout et travaille depuis plus de 18 heures. Il n'a rien à faire seul sur le pont.

Quelques minutes plus tard, la vigie Maureen Jones apparaît à la porte pour avertir Gregory Cousins : "Lieutenant, il y a une balise rouge à tribord. Elle devrait être à bâbord." L'officier acquiesce, ordonne un virage à droite, comme on rabattrait une voiture après avoir dépassé un véhicule. Pour Cousins, tout est sous contrôle. Mais Maureen Jones réapparaît quelques minutes plus tard :