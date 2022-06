Procès Amber Heard / Johnny Depp : deux condamnations pour diffamation

Le procès opposant Johnny Depp à son ancienne épouse Amber Heard a tenu le monde en haleine pendant des semaines. L’acteur l’accusait de l'avoir diffamé et d'avoir ruiné sa carrière. L’actrice pensait la même chose. Elle doit aujourd'hui verser plus de 10 millions de dollars à son ex.

À l’annonce du verdict, les fans de Johnny Depp exultent. Quelques instants auparavant, le jury a rendu son jugement. Amber Heard est reconnue coupable de diffamation envers son ex-mari Johnny Depp après avoir écrit une tribune à charge sur les violences conjugales. L’actrice est condamnée à lui payer 10 millions de dommages et intérêts. "C’est un grand pas en arrière pour les femmes, à l’intérieur comme à l’extérieur des cours de justice", estime Elaine Bredehoft, avocate d’Amber Heard.



Un jugement pour diffamation

Une position que contredisent de nombreux analystes. Tout d’abord, Johnny Depp a, lui aussi, été condamné pour diffamation et doit verser deux millions de dommages et intérêts. Ensuite, Amber Heard n’a jamais porté plainte contre son ex-mari pour violences conjugales. "Je ne pense pas que ce verdict est un recul pour les femmes. Au final, c’est un jugement pour diffamation. Il a bien été établi qu’il y a eu diffamation. Cela n’a rien à voir avec la cause des femmes", selon Emily Baker, analyste judiciaire. En six semaines de procès, il a été difficile pour les jurés de s’y retrouver dans la relation chaotique entre les deux acteurs.