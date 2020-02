Primaire démocrate : Bernie Sanders conforté en tête

Pour Bernie Sanders, difficile d'imaginer un début plus réussi. Le candidat à l'investiture du parti démocrate a une nouvelle fois remporté une primaire, cette fois-ci dans le Nevada. Avec ce scrutin, le sénateur de 78 ans creuse l'écart avec ses poursuivants. "Nous avons rassemblé une coalition multigénérationnelle et multiraciale, qui a, non seulement, gagné dans le Nevada, mais qui va aussi balayer le pays", a-t-il déclaré au soir de sa victoire.

Le vote de minorités

Car dans l'état désertique de l'ouest des États-Unis, l'homme politique a réussi à convaincre plus de la moitié des électeurs latinos, lui, que ses opposants accusaient de ne pas pouvoir rallier les minorités. Mais son programme, très à gauche et qui prévoit notamment une réforme du système de santé, séduit les plus démunis. Reste que le sénateur du Vermont devra bientôt affronter un nouveau concurrent, l'ancien maire de New York, douzième fortune mondiale, Michael Bloomberg.