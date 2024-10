Après Taylor Swift, une autre célébrité de taille apporte son soutien à Kamala Harris. Cette fois, c'est Beyoncé en personne qui a fait une apparition, vendredi 25 octobre, à un meeting de la candidate démocrate, à Houston. La star planétaire de la pop a prononcé un court discours pour dénoncer les atteintes aux droits des femmes et notamment à leur droit d'avorter dans une vingtaine d'Etats américains, dont son Texas natal.

"Je ne suis pas ici en tant que célébrité. Je ne suis pas ici en tant que politicienne. Je suis ici en tant que mère, a lancé la reine du R'n'B qui a donné à la campagne son hymne officiel avec sa chanson Freedom ("Liberté"). Une mère qui s'inquiète du sort du monde dans lequel mes enfants et tous nos enfants vivent. Un monde dans lequel nous avons la liberté de contrôler nos corps".

.@Beyonce’s full remarks in support of Vice President Harris pic.twitter.com/CPCaFKkO9o — Kamala HQ (@KamalaHQ) October 26, 2024

"Imaginez nos filles grandir, voir ce qui est possible sans plafonds, sans limites. Imaginez nos grands-mères. Imaginez ce qu'elles ressentent en ce moment, celles qui ont vécu pour voir ce jour historique", a-t-elle déclaré aux plus de 20 000 personnes présentes dans le stade. Beyoncé s'est aussi adressée à "tous les hommes et les femmes qui sont dans cette salle et qui nous regardent dans tout le pays (...). Nous avons besoin de vous".

Kamala Harris l'a chaleureusement remerciée sur scène, avant de mettre en garde l'audience. "Nous sommes à 11 jours d'une élection qui décidera du futur de l'Amérique, dont la liberté de toutes les femmes à prendre des décisions pour leur corps".

La vice-présidente n'a aucune chance de l'emporter dans l'Etat conservateur du sud mais elle l'a choisi pour le symbole, le Texas ayant interdit l'IVG après que la Cour suprême a mis fin en 2022 à la protection fédérale de ce droit.