Election de Donald Trump : Emmanuel Macron évoque un moment "décisif" pour l'Europe Article rédigé par franceinfo France Télévisions

"Le monde est fait d'herbivores et de carnivores, si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront et nous resterons un marché pour eux", a aussi déclaré le chef de l'Etat pour évoquer le contexte international.

"C'est un moment de l'Histoire pour nous les Européens qui est décisif", a déclaré, jeudi 7 novembre, Emmanuel Macron en ouverture du sommet européen de Budapest, au lendemain de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine."Ce moment, c'est celui où l'on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté et autonomie stratégique", a aussi déclaré le président de la République, qui avait félicité mercredi le nouveau président américain. Les Européens ne doivent pas "déléguer pour l'éternité" leur sécurité aux Américains, a aussi déclaré Emmanuel Macron. "Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux ? Ou est ce qu'on veut écrire l'Histoire ?", a aussi interrogé le président français. Le chef de l'Etat a aussi filé la métaphore pour évoquer le contexte international : "Le monde est fait d'herbivores et de carnivores, si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront et nous resterons un marché pour eux." "Je pense que nous devrions choisir d'être des omnivores, je ne veux pas être agressif, je veux juste que l'on sache se défendre."