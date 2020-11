La gorge nouée, la voix qui tremble, de longs silences, les yeux mouillés. Il y en a un qui a eu beaucoup de mal à cacher son émotion après l'officialisation de la victoire de Joe Biden dans la course à la Maison Blanche, samedi 7 novembre. Van Jones, ancien conseiller de Barack Obama, a fini en larmes sur le plateau de nos confrères de CNN.

Invité à réagir en direct, Van Jones se lance dans un monologue de deux minutes pour exprimer ce que représente pour le pays et les minorités le retour d'un démocrate à la présidence des Etats-Unis. Il se dit d'abord fier de pouvoir adresser à son fils l'importance d'être "quelqu'un de bien" et de ne pas dire de "mensonges". "C'est plus facile d'être père aujourd'hui", continue-t-il devant les caméras de la chaîne américaine, en s'essuyant les yeux avec un mouchoir.

Incapable de contenir son émotion, Van Jones finit par évoquer "la douleur" que les minorités américaines ont ressentie pendant les quatre ans de mandat de Donald Trump. "C'est une libération pour beaucoup de gens qui ont souffert, lâche-t-il. 'Je ne peux pas respirer.' Il n'y avait pas que George Floyd. Beaucoup de gens ne pouvaient pas respirer."

Van Jones was emotional talking about Joe Biden becoming the next President of the United States pic.twitter.com/KaqhSR4sHG