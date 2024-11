Guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient… Comment se positionnent Kamala Harris et Donald Trump sur ces sujets de politique internationale ? Amy Greene, spécialiste de la politique américaine, nous éclaire sur les conséquences probables de cette élection présidentielle à l'international.

Selon Amy Greene, spécialiste de la politique américaine, "cette élection propose véritablement deux visions de la politique américaine" concernant la guerre en Ukraine. Elle explique que Kamala Harris "a pris une ligne très dure vis-à-vis de la Russie" en refusant de rencontrer Vladimir Poutine et en montrant "son soutien indéfectible pour les Ukrainiens". En revanche, Donald Trump "se sent peut-être plus proche du Kremlin" avec "une forme de réalignement sous la bannière de 'America First'".

Amy Greene mentionne que "les intérêts des États-Unis passent en premier" pour Donald Trump, ce qui pourrait se traduire par "la cession des territoires par l'État ukrainien" pour résoudre le conflit.

Un soutien indéfectible à Israël malgré des nuances

Sur le conflit au Proche-Orient, la spécialiste souligne que "les deux candidats soutiennent de façon indéfectible Israël", une priorité géostratégique et sécuritaire dépassant l'élection présidentielle. Cependant, elle note des "approches un peu différentes". Kamala Harris a rappelé "qu'il fallait prendre en compte la souffrance des civils gazaouis", tandis que Donald Trump "cultive cette proximité avec Benjamin Netanyahu" et a évoqué que "les États-Unis, sous sa présidence, n'accepteraient pas de réfugiés palestiniens".

La Chine, enjeu majeur de la politique étrangère américaine

Bien que les candidats divergent sur certains dossiers, Amy Greene souligne qu'au-delà de cette élection, "la dynamique structurante de la politique américaine sur la scène internationale pour les 20, 30, 40 ou 50 ans à venir, c'est véritablement de gérer l'émergence ou la réémergence de la Chine". Cet enjeu majeur devrait transcender les différences entre les deux candidats et façonner durablement la politique étrangère des États-Unis, quel que soit le vainqueur.