Tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump : ce que l'on sait du suspect, Ryan Wesley Routh

Il était environ 13h30, dimanche 15 septembre, quand des tirs ont retenti près du golf où jouait Donald Trump, non loin de sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Des agents du Secret Service, chargé de la sécurité de l'ancien président des Etats-Unis, ont "ouvert le feu sur un homme armé" d'un fusil AK-47, dissimulé dans les buissons près du parcours. L'homme a réussi à prendre la fuite. Peu de temps après, le FBI a annoncé ouvrir une enquête "sur ce qui semble être une tentative d'assassinat". Grâce au témoignage d'un riverain, la police a pu arrêter un suspect, à 70 kilomètres au nord du terrain de golf. Les médias américains CNN, CBS et le New York Times l'ont identifié : Ryan Wesley Routh. Voici ce que l'on sait de lui.

Un Américain de 58 ans féru de politique internationale

Originaire de Caroline du Nord et âgé de 58 ans, Ryan Wesley Routh vivait à Hawaï. Selon les chaînes CNN et CBS, il travaillait dans la construction de logements. En parallèle, il publiait des articles d’actualité, dont certains critiquant Donald Trump, et donnait son avis sur la politique internationale.

Ainsi, sur un compte du réseau social X, désormais suspendu mais consulté par Le Monde, il interpellait Kim Jong-un en mai 2020, décrivant le dictateur nord-coréen comme "très malin et instruit" et lui proposant de l'aider à mettre fin aux sanctions contre son pays. La même année, il suggérait aux opposants au régime biélorusse d’acheter des armes sur Amazon, d'après le quotidien français.

Il s'est rendu en Ukraine après l'invasion russe

Fervent défenseur de l'Ukraine, Ryan Wesley Routh rêvait d’une "armée civile massive" au niveau mondial et multipliait les déclarations sur le réseau social X, annonçant être prêt à "combattre et mourir" pour défendre le pays.

L'AFP l'avait interviewé à Kiev fin avril 2022, alors qu'il participait à une manifestation de soutien aux Ukrainiens piégés à Marioupol. "Poutine est un terroriste et il faut en finir avec lui. Nous avons donc besoin que tout le monde, dans le monde entier, arrête ce qu'il fait et vienne ici maintenant", avait-il dénoncé à l'époque auprès de l'agence de presse.

En mars 2023, son nom apparaît dans un article du New York Times où il explique avoir "passé plusieurs mois" sur le territoire ukrainien en 2022, malgré son manque d'expérience militaire. Ryan Wesley Routh raconte s’être rendu dans le pays afin d’aider le transfert vers le front ukrainien de soldats afghans, fuyant le régime taliban, à l'aide de faux passeports.

Lundi 16 septembre, après l'interpellation du suspect, Volodymyr Zelensky a condamné la "violence politique". Un responsable ukrainien haut placé a de son côté affirmé à l’AFP que Ryan Wesley Routh n’avait aucun lien avec le gouvernement ukrainien. La Légion étrangère ukrainienne, composée de volontaires étrangers combattant pour le pays, a aussi assuré que l'Américain n’avait jamais servi dans ses rangs.

Plusieurs mentions à son casier judiciaire

Le casier judiciaire de Ryan Wesley Routh compte plusieurs mentions, notamment pour arriérés d'impôts, selon CNN. En 2002, il est arrêté pour détention d’une "arme de destruction massive" à Greensboro, en Caroline du Nord, sa ville d’origine. En possession d’un fusil automatique, il refuse d’obtempérer au volant et se barricade dans un commerce, selon le journal local The Greensboro News & Record.

Actuellement, les motivations de la tentative d’assassinat contre Donald Trump restent inconnues. Cet événement est survenu 64 jours après celle du 13 juillet, lors d’un meeting de campagne du candidat républicain en Pennsylvanie, où un spectateur a été tué et deux autres blessés.