"J'ai tout de suite compris" : deux des photographes qui ont immortalisé la tentative d'assassinat contre Donald Trump témoignent

"J'ai su que c'était un moment dans l'histoire américaine qui devait être documenté", a expliqué Evan Vucci, photographe pour Associated Press et auteur de plusieurs clichés parmi les plus marquants de cet événement.

Pour Evan Vucci, photographe en chef à l'agence de presse Associated Press (AP), et Doug Mills, photographe chevronné pour le New York Times, il devait s'agir d'une journée de campagne présidentielle comme une autre à Butler, en Pennsylvanie. Donald Trump y tenait samedi 13 juillet son dernier meeting avant la convention républicaine qui débute lundi à Milwaukee (Wisconsin).

"J'ai fait cela des centaines de fois. C'était un meeting tout à fait normal", raconte Evan Vucci à la chaîne d'information américaine CNN. "Donald Trump est arrivé avec une heure de retard, saluant la foule, comme à chaque fois", poursuit son confrère auprès de la chaîne d'information ABC News. Les deux photographes, situés à quelques mètres de la scène, ont été aux premières loges pour photographier la tentative d'assassinat contre l'ancien président américain de 78 ans.

"Au début, j'ai cru que c'était une voiture"

Quelques instants avant que les balles ne fusent, Doug Mills, deux fois lauréat du prix Pulitzer (pour l'agence AP), se positionne pour prendre en photo Donald Trump "devant un énorme drapeau américain" flottant dans le ciel bleu de Pennsylvanie. "Soudain, les coups de feu ont commencé à retentir. Je me suis dit : 'Oh mon Dieu !' (...) J'ai continué à prendre des photos en même temps", poursuit le photographe du New York Times, qui suit les présidents américains depuis 1983.

Il parvient à immortaliser l'événement en parvenant à photographier la balle frôlant la tête du candidat républicain. "Au début, j'ai cru que c'était une voiture, la dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est que c'était une arme à feu", explique-t-il. Depuis, son cliché a fait le tour des réseaux sociaux.

A remarkable photo captured by my former White House Press Corps colleague Doug Mills.



Au même moment, son confrère Evan Vucci assure, lui, ne pas avoir été surpris pas les détonations du fusil semi-automatique de type AR-15 utilisé par le tireur : "J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. (...) J'ai de l'expérience. J'ai couvert l'Irak et l'Afghanistan. Ces expériences m'ont aidé à rester calme, poursuit le photographe en chef d'AP sur CNN. J'ai vu qu'ils allaient l'emmener sur le côté de la scène, puis vers les SUV qui les attendaient, alors j'ai attendu pour voir ce que je pouvais obtenir."

Devant lui, l'ancien président, touché à l'oreille, se recroqueville sur scène derrière son pupitre. Les membres des services secrets américains grimpent sur l'estrade, se précipitent sur Donald Trump pour le protéger. Deux minutes après le premier tir, il est escorté hors de scène, casquette en main, avant de s'engouffrer dans un imposant véhicule noir.

"Une photographie unique en son genre"

Au cours de cet enchaînement chaotique, Evan Vucci se précipite devant l'estrade, actionne ses réglages et enchaîne les clichés. Rapidement, l'une de ses photos devient virale. "En tant que photographe, je sais que je n'ai pas le droit à une seconde chance. Je savais qu'il fallait garder la tête froide, documenter tout ce qui se passait, prendre les photos sous tous les angles et penser à la composition", souligne-t-il.

Donald Trump y apparait le visage ensanglanté alors qu'il est évacué. Il trouve tout de même le temps de lever le poing vers ses fans tandis que la bannière étoilée flotte en arrière-plan. "C'est arrivé très vite. Dès que j'ai entendu les coups de feu, j'ai su que c'était un moment dans l'histoire américaine qui devait être documenté", explique Evan Vucci dans une vidéo diffusée par AP.

Donald Trump, entouré d'agents des services secrets, brandit le poing devant la foule, juste après une tentative d'assassinat contre lui, à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet 2024 (EVAN VUCCI / AP / SIPA)

Cette image saisissante est très vite reprise sur les réseaux sociaux, notamment par le fils de l'ancien chef d'Etat, Eric Trump, qui a écrit sur X : "Voici le combattant dont l'Amérique a besoin." Pour Philip Kennicott, critique d'art au Washington Post, ce cliché "pourrait changer l'Amérique pour toujours" en créant "une réalité plus vraie que la réalité" et en "transformant le chaos de la scène (...) en une icône supérieur [montrant] le courage, la détermination et l'héroïsme de Donald Trump". Le journaliste britannique Fraser Nelson partage cet avis dans les colonnes du magazine The Spectator : "Il s'agit d'une photographie unique en son genre, vouée à devenir l'une des images marquantes de l'histoire américaine."