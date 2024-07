Retrait de Joe Biden : qui est Kamala Harris, en pole position pour remporter l’investiture démocrate ?

À moins de quatre mois de l’élection présidentielle aux États-Unis, la vice-présidente, Kamala Harris, est propulsée en première ligne. Quelles seraient ses chances face à Donald Trump ?

Première femme noire vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, 59 ans, se rêve désormais première présidente du pays. Désormais en pole position pour remporter l’investiture démocrate, elle se dit prête à se lancer dans la bataille. "Mon intention est de mériter et de remporter cette nomination", a-t-elle déclaré sur X. Née en 1964 d’une mère indienne et d’un père jamaïcain, Kamala Harris a derrière elle de longues années de militantisme.

Déjà connue du grand public

Procureure réputée pour sa pugnacité, elle a été élue procureure générale de Californie. Elle peut s’appuyer sur plusieurs atouts, notamment ses origines et son talent oratoire, d’autant que le grand public la connait déjà. "L’enjeu pour elle, ça va être d’aller draguer (…) les indépendants, qui sont entre les deux, et qui hésitent", analyse Thomas Snegaroff, historien et présentateur de C Politique, sur France 5.

Soutenue par Joe Biden, Kamala Harris va devoir convaincre les démocrates de lu convier l’investiture. Pour l’heure, les ténors du parti ne lui ont pas encore officiellement donné leur appui.