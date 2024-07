Retrait de Joe Biden : Kamala Harris et J.D. Vance s’affrontent par meetings interposés

Aux États-Unis, Kamala Harris se montre confiante et offensive, 24 heures après le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle. Elle a notamment étrillé Donald Trump lors d’un meeting dans le Delaware.

Kamala Harris dans le Delaware (États-Unis), lundi 22 juillet, et J.D. Vance en Virginie (États-Unis) : les critiques fusent et le duel est bien lancé entre démocrates et républicains. Pour son premier meeting depuis le retrait de Joe Biden, la vice-présidente s’en est directement prise à Donald Trump, le qualifiant notamment de "prédateur" et "d’escroc".

Kamala Harris pas encore officiellement candidate démocrate

La potentielle candidature de Kamala Harris inquiète dans le camp républicain. Alors, le colistier de Donald Trump, déjà en campagne, n’a pas manqué de l’attaquer. "Nous devons chasser Kamala Harris du bureau ovale. Ne lui laissons aucune chance", a-t-il martelé. Cet affrontement interposé a lieu alors que Kamala Harris n’est pas encore officiellement candidate démocrate. La convention du parti devrait la désigner fin août, à Chicago (États-Unis).