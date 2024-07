Retrait de Joe Biden : Kamala Harris devra se battre avec son bilan critiqué en matière d'immigration

Brisera-t-elle l'ultime plafond de verre ? La vice-présidente Kamala Harris, lancée dans la course pour remplacer Joe Biden comme candidate des démocrates à l'élection présidentielle de novembre après le retrait du président, pourrait écrire une nouvelle page de l'histoire américaine. Elle l'a déjà fait en devenant en janvier 2021 la première femme, première Afro-américaine et première personne d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence. Kamala Harris, 59 ans, va maintenant devoir convaincre les Américains notamment sur un dossier-clé de la campagne : celui de l'immigration irrégulière, que Trump brandit sans cesse et dont elle avait la charge.

L'immigration, sujet sensible

Comme le disent certains, en donnant à Kamala Harris la gestion du dossier immigration irrégulière durant ces quatre ans, Joe Biden a voulu se débarrasser d’un savon glissant. Il faut dire que face à Trump et aux Républicains, c’est un sujet où beaucoup de coups sont à prendre. Pourtant, Kamala Harris a joué le jeu. Elle n'a toutefois pas réussi comme elle aurait pu l'espérer, explique Denis Lacorne, spécialiste des États-Unis. "Elle n'a pas complètement réussi. Ce n'était pas gérable. C'est Biden à la fin qui a pris des décisions dures pour satisfaire les conservateurs du parti démocrate", explique l'expert.

"Elle n'a pas géré avec vraiment de succès la question de l'immigration, car elle n'en avait pas les moyens non plus." Denis Lacorne, spécialiste des Etats-Unis. à franceinfo

"Elle n'avait pas le soutien nécessaire, il fallait changer la loi, ça n'était pas sa responsabilité principale. Il va falloir vraiment qu'elle réagisse face à son échec sur la question de l'immigration", juge le spécialiste au micro de franceinfo.

"Son point faible"

Kamala Harris a notamment multiplié les malentendus et les maladresses sur le dossier sensible de l'immigration lors de ses visites à la frontière américaine avec le Mexique. "Les républicains vont y voir son point faible", estime le géopolitologue Pascal Boniface, auprès de France 2. "Ils vont marteler qu'elle a été incapable de contrôler l'immigration et donc, selon l'argumentation américaine, incapable de protéger les États-Unis des flux migratoires qualifiés de criminels par Trump".

Kamala Harris pourra cependant s'appuyer durant la campagne à venir sur les mesures prises récemment par Joe Biden et qui ont déjà eu des effets, notamment la limitation pour les migrants de la possibilité de déposer des demandes d'asile, la régularisation de certains d'entre eux ou encore l’octroi de visas de travail.

L'équipe de campagne de Donald Trump, de son côté, se prépare depuis des semaines à la candidature de Kamala Harris. Elle a publié lundi 22 juillet un bilan critique sur l'immigration et l'accuse d'être plus libérale que Joe Biden.