Reportage "Une idiote", "nouvelle viande fraîche"... Dans le Maryland, les militants trumpistes se moquent de la démocrate Kamala Harris

Elle n’est pas encore officiellement intronisée pour la présidentielle américaine mais c’est tout comme. La vice-présidente démocrate Kamala Harris semble être la mieux placée pour remplacer Joe Biden. Elle vient de lever 81 millions de dollars en une journée et fait désormais figure de cible pour Donald Trump et tous ses soutiens républicains. A Deale, dans le Maryland, Chris est entrepreneur et salue avec une grande ironie la montée de Kamala Harris. "Oh oui je suis très confiant pour cette élection parce que maintenant nous la menons contre une vraie idiote", lance-t-il, avant d'enchaîner avec une remarque sexiste.

à lire aussi Retrait de Joe Biden : Kamala Harris devra se battre avec son bilan critiqué en matière d'immigration

"Elle n'a pas ce qu'il faut pour faire de la politique. Harris est une femme, elle ne pense pas aux choses quand elle les prononce. Elle dit tellement de choses idiotes dans ses discours, c'est comme si elle n'en avait aucune idée", poursuit Chris.

Des références au genre et aux origines de Kamala Harris

Dans cette zone pavillonaire, la maison de Kenny attire l'attention avec ses pancartes pro-Trump et un gros casque rouge siglé "Make America Great Again". "C'est aussi sur le toit de ma voiturette de golf, j'ai paradé dans la ville. Certains aiment, d'autres non, mais la plupart dans la commune l'apprécie", jure-t-il. Cure-dent dans la bouche, il hait Joe Biden et a un message teinté de racisme pour la potentielle candidate démocrate : "Je lui souhaite bonne chance. Ils ont jeté Joe, Kamala est là maintenant, elle est la nouvelle viande fraîche."

"Vous allez avoir différentes nationalités qui vont voter pour elle, des clandestins, voilà la stratégie." Kenny, électeur républicain du Maryland à franceinfo

Kamala Harris, renvoyée à son genre et à ses origines afro-asiatiques, ne serait qu'une marionnette d'après lui. Espoir des démocrates, elle n'inquiète toutefois pas ces républicains, comme Steve. "Elle et Biden sont responsables de ces trois dernières années ennemies, donc que ce soit Biden ou Harris, je pense que ça ne changerait rien face à Trump. La manière dont les républicains et les démocrates regardent l'Amérique est complètement différente", assure-t-il.

Steve souhaite des frontières plus contrôlées et renforcer l'armée. Qu'importe le candidat en face, pour ces électeurs, Trump repassera.