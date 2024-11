Résultats des élections américaines 2024 : Emmanuel Macron félicite Donald Trump, les réactions internationales se multiplient

Le président français Emmanuel Macron a ensuite écrit qu'il avait convenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz "d'œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine".

Emmanuel Macron a adressé ses "félicitations" au "président Donald Trump", mercredi 6 novembre, alors que les résultats définitifs se font attendre. Le président français s'est dit prêt à travailler avec le candidat républicain qui a revendiqué la victoire. "Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité", a écrit le président français sur X à l'endroit du candidat républicain, sur X, en français et en anglais.

Le président français Emmanuel Macron a ensuite écrit, sur le même réseau social, qu'il avait convenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz "d'œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine" après la victoire quasi certaine de Donald Trump à la présidentielle américaine. "Ensemble, l'Allemagne et les Etats-Unis collaborent depuis longtemps avec succès pour promouvoir la prospérité et la liberté des deux côtés de l'Atlantique. Nous continuerons à le faire pour le bien de nos concitoyens", a écrit le chancelier allemand sur X.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adressé sur X ses "chaleureuses" félicitations, réaffirmat l'importance du "partenariat entre les peuples" européen et américain.

Toujours en Europe, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a loué l'alliance "inébranlable" entre l'Italie et les Etats-Unis, félicitant le "président élu Donald Trump". "L'Italie et les Etats-Unis sont des nations 'soeurs'", a-t-elle écrit.

Félicitations de Nétanyahou et Zélensky

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a également adressé un message à Donald Trump pour "sa victoire électorale historique". "Je me réjouis de travailler avec vous dans les années qui viennent. En tant qu'alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, de démocratie et de libre entreprise", a déclaré le dirigeant travailliste dans un communiqué.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité le candidat républicain pour "son impressionnante victoire" à la présidentielle américaine, espérant que son élection aidera l'Ukraine à obtenir une "paix juste".

De son côté, le Premier ministre israélien a chaleureusement salué la victoire revendiquée par Donald Trump à la présidentielle américaine. "Félicitations pour le plus grand retour de l'Histoire", a écrit Benyamin Nétanyahou dans un communiqué sur X à l'adresse du candidat républicain. "Votre retour historique à la Maison Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique", a-t-il ajouté en concluant: "C'est une énorme victoire!"