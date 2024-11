Résultats de la présidentielle américaine 2024 : les trumpistes prennent leur revanche en Floride

En Floride, fief de Donald Trump, les supporters du candidat républicain, élu mercredi 6 novembre, savourent cette victoire qu'ils vivent comme une revanche.

En Floride (États-Unis), certains supporters de Donald Trump parlent de "revanche" après sa victoire à l'élection présidentielle, mercredi 6 novembre. "L'élection de 2020 a été volée au président Trump", assure l'une d'elles. "On a gagné, on va faire la différence", ajoute un homme. À West Palm Beach (Floride, États-Unis), les jeunes supporters du candidat républicain étaient réunis devant le QG de Donald Trump, mardi soir. Des électeurs républicains souhaitent tout changer. "On va nettoyer ce pays et le monde qui nous a pris pour de la merde", affirme un homme.

"Quelque chose de magique arrive"

"J'avais un syndrome post-traumatique depuis l'élection de 2020. Je pensais qu'on y arriverait, mais j'avais des doutes", explique un supporter républicain. Marla Maples, ancienne épouse de Donald Trump, était présente à la sortie de la soirée électorale. "Quelque chose de magique arrive, non seulement pour l'Amérique, mais pour le monde entier", a-t-elle assuré.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.