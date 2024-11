Résultats de la présidentielle américaine 2024 : "Le vote barrage ne suffit pas à incarner une alternative", estime la députée LFI Nadège Abomangoli

Nadège Abomangoli, députée LFI de Seine-Saint-Denis et vice-présidente de l'Assemblée nationale, est l'invitée de franceinfo, mercredi 6 novembre. Elle réagit à l'élection de Donald Trump aux États-Unis.

"L'élection de Donald Trump est un vote d'adhésion", constate Nadège Abomangoli, députée LFI de Seine-Saint-Denis, vice-présidente de l'Assemblée nationale, invitée de franceinfo, mercredi 6 novembre. "Aussi raciste, misogyne, obscurantiste qu'il est (…) tout cela a été reçu cinq sur cinq par ses électeurs. La conclusion, c'est que le vote barrage ne suffit pas à incarner une alternative", développe-t-elle.

Défendre ses idées et ses convictions

"C'est une défaite des démocrates, parce qu'à force d'être dans la position du barrage, ce qu'elle pouvait porter n'a même pas été valorisé, son projet n'a pas été perçu", estime Nadège Abomangoli. "On a l'impression que l'idée première était de séduire un électorat républicain modéré. Or, je pense qu'en politique, il faut dire les choses, il faut les énoncer clairement", explique la députée LFI. "Kamala Harris a tenté de transiger (…) il faut être sur ses idées, sur ses convictions et il est possible d'avoir des majorités progressistes", conclut-elle.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.