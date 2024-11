Résultats de la présidentielle américaine 2024 : Géorgie, Pennsylvanie, Caroline du Nord... Comment ont voté les "swing states" ?

Donald Trump a déjà remporté trois des septs Etats clés : la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie.

"Une victoire politique jamais vue." Donald Trump est monté sur scène, mercredi 6 novembre, à West Palm Beach, en Floride pour revendiquer son triomphe à l'élection présidentielle américaine, face à la vice-présidente démocrate sortante, Kamala Harris. D'après des résultats encore provisoires du vote populaire, le milliardaire républicain est en route pour la Maison Blanche, avec 267 grands électeurs (il en faut 270 pour l'emporter), contre 224 pour sa rivale.

Tous les regards étaient braqués sur les swing states, Etats qui basculent d'un camp à l'autre au gré des scrutins : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Alors que le dépouillement se poursuit, Donald Trump peut déjà compter sur les grands électeurs de trois de ces Etats clés. Le décompte n'est pas terminé dans les quatre autres. Franceinfo fait le point sur ces résultats.

La Géorgie passe dans le camp Trump

Donald Trump a remporté la Géorgie, l'un des Etats plus disputés de la course à la Maison Blanche, selon l'agence Associated Press et la chaîne CNN. C'est un revers pour les démocrates. Ce territoire avait été remporté de peu par Joe Biden en 2020. Il offre 16 grands électeurs au candidat républicain.

Kamala Harris espérait séduire les jeunes et les minorités d'Atlanta, la capitale, et l'importante population afro-américaine, qui représente 30% de l'électorat. Donald Trump a pu compter sur l'électorat religieux, assez conséquent dans cet Etat, qui considère le républicain comme l'artisan de l'annulation de la garantie fédérale de l'avortement.

En Caroline du Nord, le républicain l'emporte

Donald Trump a obtenu la majorité en Caroline du Nord, premier des sept swing states à avoir été adjugé dans la nuit de mardi à mercredi. Il a permis au milliardaire d'empocher 16 grands électeurs. Le candidat républicain avait déjà emporté cet Etat en 2016 et 2020, mais sa rivale démocrate espérait le lui ravir.

Cet Etat a été frappé au début du mois d'octobre par le passage de l'ouragan Hélène, qui a plus de 200 morts et de nombreux dégâts. Cette catastrophe y a chamboulé la campagne, Donald Trump s'évertuant à propager des accusations mensongères envers le gouvernement, Joe Biden répliquant avec force.

La Pennsylvanie bascule en faveur de Donald Trump

C'était l'Etat le plus convoité par les candidats. Donald Trump a remporté une victoire cruciale en Pennsylvanie, qui lui a permis d'ajouter 19 grands électeurs de plus à son compteur. Le républicain s'y était imposé d'un rien en 2016 et Joe Biden sur le fil en 2020.

Dans cet Etat, qui a connu un grand déclin industriel, des travailleurs ont quitté le navire démocrate pour rallier Donald Trump. Mais Kamala Harris comptait en reconquérir une partie grâce aux grands projets d'infrastructures lancés par Joe Biden, créateurs d'emploi, et au soutien de syndicats.

Le Michigan : en attente

Aucun candidat n'est, pour l'heure, donné gagnant dans cet Etat. Le Michigan est un autre bastion démocrate marqué par la désindustrialisation. Il avait basculé pour Donald Trump en 2016, à la surprise générale, puis avait été reconquis par Joe Biden en 2020.

Le comportement des nombreux électeurs musulmans ou originaires de pays arabes dans cet Etat, révoltés depuis un an par le soutien américain à Israël dans sa guerre à Gaza, était vu comme capital pour Kamala Harris. Donald Trump mise, lui, sur le coût de la vie pour rassembler la classe moyenne, dépeignant son adversaire comme la coresponsable d'un mandat démocrate marqué par l'inflation.

Le Wisconsin : en attente

Les résultats sont encore partiels dans le Wisconsin, perdu par les démocrates en 2016 et repris en 2020. Les républicains y ont organisé leur grande convention en juillet. Les démocrates espèrent y séduire des républicains modérés repoussés par la rhétorique outrancière de Donald Trump, en agitant la "menace existentielle pour la démocratie" qu'il représenterait.

L'Arizona : en attente

Terre plutôt républicaine, l'Arizona a créé la surprise en 2020 en choisissant Joe Biden, sur le fil. Mais le thème de l'immigration illégale, martelé par le candidat républicain en des termes de plus en plus racistes, peut faire mouche dans cet Etat frontalier du Mexique, malgré le nombre important d'électeurs latino-américains. Il y a toutefois de l'espoir pour Kamala Harris : en 2022, l'Etat a recalé une candidate trumpiste au poste de gouverneur, élisant une démocrate.

Le Nevada : en attente

Le candidat qui a remporté le vote populaire dans le Nevada n'a pas encore été annoncé. Cet Etat le moins peuplé des swing states, connu pour les casinos de Las Vegas, n'a pas voté pour un républicain depuis George Bush en 2004. Mais les conservateurs pensent pouvoir le faire basculer, en s'appuyant notamment sur la population latino-américaine, qui se détache de plus en plus du giron démocrate, notamment les hommes.