Résultats de la présidentielle américaine 2024 : Donald Trump s'impose largement

Au terme d'une campagne pleine de rebondissements, c'est finalement Donald Trump qui a été élu président des Etats-unis mercredi 6 novembre.

Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis, mercredi 6 novembre. Il redeviendra président en janvier 2025. "Nous avons surmonté tant d'obstacles pour en arriver là", a-t-il affirmé dans son discours, sans un mot pour son adversaire battue. Il a toutefois appelé à l'unité après une campagne où il a profondément divisé les Américains. Quelques instants plus tôt, une photo prise dans les coulisses le montre avec Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui a mis son influence et son argent au profit de la campagne Trump.

Les sondages avaient sous-estimé sa popularité

Dans un autre cliché publié par son fils, Donald Trump relit d'un air grave et solennel son discours de victoire. Aux abords de la salle, ses partisans jubilent. Le premier "swing state", la Caroline du Nord, a été attribué à Donald Trump à 23h38, puis la Géorgie et la Pennsylvanie ont suivi dans la nuit. Comme en 2016 et comme en 2020, les sondages avaient sous-estimé la popularité de Donald Trump.

