Infographies Résultats de la présidentielle américaine 2024 : pour qui les femmes, les jeunes ou les minorités ethniques ont-ils voté ?

Comme en 2020, le camp démocrate a recueilli les voix des femmes et des électeurs noirs, tandis que Donald Trump se démarque chez les hommes et les moins diplômés. Le président élu a également marqué des points importants au sein de la communauté hispanique.

Huit ans après sa première victoire et son accession à la Maison Blanche, Donald Trump va redevenir président des Etats-Unis. Arrivé en tête dans au moins quatre des sept Etats clés lors de l'élection présidentielle, mardi 5 novembre, le républicain a recueilli plus des 270 grands électeurs nécessaires pour l'emporter.

A qui Donald Trump doit-il sa victoire ? Quels électeurs ont soutenu sa rivale démocrate, Kamala Harris ? L'institut Edison Research a mené un sondage sortie des urnes pour l'agence de presse Reuters sur le vote des électeurs américains, en fonction de leur genre, leur âge ou leur origine. Si ces données ne sont pas encore définitives, elles offrent un premier éclairage sur les résultats du scrutin.

Les femmes restent plus démocrates que les hommes, malgré le soutien des électrices blanches à Donald Trump

C'est un constat qui varie peu d'une élection à l'autre. Comme en 2020, les femmes se sont majoritairement tournées vers le camp démocrate. Elles sont 54% à déclarer avoir voté pour Kamala Harris. Une mobilisation comparable à celle observée il y a quatre ans pour Joe Biden. De son côté, l'électorat masculin s'est majoritairement rangé derrière Donald Trump. Au total, 54% des hommes interrogés par Edison Research ont soutenu le candidat républicain, contre 44% qui se sont prononcés pour sa rivale, détaille la BBC.

Selon un sondage NBC News, 20% des femmes ont fait du droit à l'avortement leur principale préoccupation dans cette élection, contre 8% des hommes. La candidate démocrate avait fait des droits des femmes un des axes de sa campagne et avait accusé son opposant de vouloir instaurer une interdiction nationale de l'accès à l'avortement. Donald Trump a pour sa part assuré qu'il poserait son veto si le Congrès adoptait "une interdiction fédérale de l'avortement", mais il entretient tout de même le flou sur le sujet, allant même jusqu'à se présenter comme le "protecteur" des femmes, "que ça leur plaise ou non".

Reste que, même si les femmes dans leur ensemble ont majoritairement voté pour Kamala Harris, les données préliminaires suggèrent que les femmes blanches ont plutôt soutenu Donald Trump (52%). "Sur les dernières élections présidentielles, les femmes blanches ont toujours voté davantage pour les républicains", rappelle Ludivine Gilli, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord de la Fondation Jean-Jaurès. "La question qui se posait cette année était de savoir si, compte tenu de la personnalité et de la rhétorique du candidat républicain, ce vote des femmes blanches allait lui rester acquis", ajoute l'experte.

Kamala Harris plébiscitée par l'électorat noir, Donald Trump en progression chez les électeurs hispaniques

Sans surprise, l'électorat blanc a été plus favorable à Donald Trump, tandis que Kamala Harris s'est imposée parmi les minorités ethniques. Le républicain a séduit 55% des électeurs blancs interrogés, mais a été largement battu (12%) par sa rivale chez les électeurs noirs. Comme en 2020, plus de quatre Afro-Américains sur cinq affirment avoir voté pour la candidate démocrate.

Kamala Harris a également bénéficié du soutien des électeurs asiatiques (56%) et, dans une moindre mesure, des citoyens hispaniques (53%). Mais "l'avantage démocrate au sein du vote latino s'est effrité", observe Ludivine Gilli, qui précise que cette "érosion" était déjà observable lors des précédents scrutins présidentiels. Une autre étude menée par Associated Press (AP) confirme que plus de la moitié des électeurs hispaniques ont été séduits par la démocrate, soit un peu moins que les près de 60% qui avaient soutenu Joe Biden en 2020.

A l'inverse, le soutien à Donald Trump a progressé de 13 points au sein de cet électorat, d'après Edison Research. Selon les premières données de l'institut de sondage, le président élu a surtout gagné du terrain chez les hommes latino-américains : 54% d'entre eux déclarent avoir voté en sa faveur (+18 points par rapport à 2020). Et si Kamala Harris a conservé l'avantage chez les femmes hispaniques (61%), le républicain a également progressé de sept points dans cette frange de la population. Les récents propos racistes d'un de ses soutiens, qui a qualifié Porto Rico d'"île flottante d'ordures", ne semblent donc pas avoir pénalisé le milliardaire.

Kamala Harris s'impose chez les jeunes

Le Parti démocrate reste majoritaire chez les 18-29 ans interrogés par Edison Research : 55% disent avoir voté pour Kamala Harris, contre 42% pour Donald Trump. Toutefois, "on constate des pertes pour les démocrates parmi les jeunes", analyse Ludivine Gilli. Environ la moitié des moins de 30 ans ont voté pour Kamala Harris, soit un peu moins que les six jeunes sur dix qui avaient soutenu Joe Biden en 2020, confirme l'étude d'AP.

Le milliardaire républicain a de son côté grappillé six points par rapport à 2020 au sein de cette tranche d'âge, d'après les chiffres d'Edison Research. Kamala Harris est aussi majoritaire chez les 30-44 ans (53% pour la démocrate contre 44% pour Donald Trump).

L'électorat plus âgé apparaît plus partagé. Le camp républicain semble légèrement en avance chez les 45-64 ans (51% pour Donald Trump, 47% pour Kamala Harris). Les plus de 65 ans sont encore plus divisés : 50% d'entre eux se sont prononcés en faveur de Kamala Harris et 49% pour Donald Trump.

Donald Trump fait recette chez les moins diplômés

Parmi les diplômés universitaires interrogés, 57% d'entre eux déclarent avoir voté pour la candidate démocrate, contre 41% pour Donald Trump. Le républicain a plutôt séduit les non-diplômés, qui sont 54% à se prononcer en sa faveur, contre 44% pour Kamala Harris. Dans ces deux groupes, la répartition des voix est plutôt proche de celle observée lors de l'élection 2020.

On observe par ailleurs une tendance similaire en recoupant ces données avec le genre des électeurs. "Les femmes blanches non diplômées d'université ont très largement voté pour Donald Trump", tandis que "les femmes blanches diplômées ont majoritairement voté pour Kamala Harris", précise Ludivine Gilli.