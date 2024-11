Direct Résultats de la présidentielle américaine : Kamala Harris remporte deux grands électeurs supplémentaires dans l'Etat du Maine

Kamala Harris réduit un peu l'écart avec le vainqueur. La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine a remporté, jeudi 7 novembre, les deux derniers grands électeurs qui n'avaient pas encore été désignés dans le Maine, a rapporté l'agence Associated Press. Elle décroche ainsi trois des quatre grands électeurs en jeu dans cet Etat, l'un des deux seuls du pays à utiliser la proportionnelle. Le président élu, Donald Trump, a remporté le quatrième, totalisant 295 grands électeurs, contre 226 pour sa rivale battue. Suivez notre direct.

Les résultats encore attendus dans trois Etats et à la Chambre des représentants. L'issue du scrutin dans deux Etats clés, le Nevada (6 grands électeurs) et l'Arizona (11 grands électeurs), ainsi qu'en Alaska, n'a pas encore été dévoilée. Quelle qu'elle soit, le résultat global de l'élection ne changera pas : ce sera bien Donald Trump qui prêtera serment le 20 janvier. L'enjeu est autrement plus important à la Chambre des représentants, où les républicains espèrent maintenir leur fine majorité, qui garantirait à Donald Trump et son parti un contrôle total du Congrès américain. Le résultat final pourrait intervenir après de longs jours de dépouillement.

Joe Biden doit s'adresser aux Américains. Le président démocrate sortant s'adressera aux Américains, jeudi (17 heures, heure de Paris), pour y "parler des résultats de l'élection et de la transition" avec la prochaine administration républicaine. Mercredi soir, il a salué "l'intégrité, le courage et le tempérament" de Kamala Harris, qui a reconnu sa défaite et enjoint ses partisans à "continuer le combat".

Le président chinois félicite Donald Trump. Xi Jinping a adressé, jeudi, ses félicitations au président élu américain. Il a appelé les deux pays à "s'entendre" et à "gérer correctement leurs divergences", après des années de tensions bilatérales. "L'histoire a démontré que la Chine et les Etats-Unis bénéficient d'une coopération et perdent d'une confrontation", a-t-il déclaré à son futur homologue, disant vouloir "renforcer le dialogue et la communication".

Volodymyr Zelensky évoque sa "coopération" avec le président élu. Le président ukrainien a affirmé, mercredi soir, avoir eu un "excellent" échange téléphonique avec Donald Trump. "Nous avons convenu de maintenir un dialogue étroit et de faire progresser notre coopération", a-t-il déclaré sur X. "Un leadership fort et inébranlable des Etats-Unis est essentiel pour notre monde et pour une paix juste", a-t-il assuré.