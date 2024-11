Carte Résultats de la présidentielle américaine : visualisez l'évolution du vote pour Donald Trump par rapport à 2020, comté par comté

Les résultats provisoires de l'élection présidentielle américaine permettent de visualiser la progression du vote républicain à travers la totalité du pays.

La victoire de Donald Trump face à Kamala Harris est nette. La progression du vote républicain aussi, jusque dans des comtés jusqu'alors solidement démocrates. Si les résultats complets du scrutin ne sont pas encore connus vendredi 8 novembre, les premières données permettent déjà une ébauche de la nouvelle carte électorale américaine.

Pour visualiser ces résultats, franceinfo a analysé les données publiées par le New York Times et l'agence Associated Press. Vendredi, certains Etats n'avaient pas terminé de compiler les résultats de l'élection : sur les 3 113 comtés listés par le New York Times, seuls 2 945 affichaient un taux de dépouillement supérieur à 90%. Le comptage des voix était par exemple toujours en cours en Californie ou dans l'Etat de Washington. Et les résultats de deux swing states, l'Arizona et le Nevada, n'étaient toujours pas publiés.

Ces données provisoires permettent néanmoins de constater la progression du vote en faveur de Donald Trump entre 2020 – lorsqu'il avait été battu par Joe Biden (sans jamais reconnaître sa défaite) et 2024 – où il a largement battu Kamala Harris en décrochant au moins 295 grands électeurs. La carte ci-dessous montre la différence entre ses deux scores, en points de pourcentage. D'après ces données partielles, le président élu a ainsi obtenu un meilleur score dans près de 2 500 comtés et dans la quasi-totalité des Etats.

Cette poussée trumpiste est la plus forte dans le sud du pays. Au Texas, par exemple, la plupart des comtés frontaliers du Mexique ont enregistré une hausse de 5 à 15 points de pourcentage entre les deux élections présidentielles. Le comté de Maverick est ainsi passé de 44,8% de votes pour le candidat républicain en 2020 à 59% en 2024. D'après le Texas Tribune, cette évolution parachève une transition à droite de ces comtés historiquement démocrates.

En Floride, Etat acquis à Donald Trump lors des trois dernières élections présidentielles, certains comtés historiquement démocrates ont aussi basculé. C'est le cas de celui de Miami-Dade, qui a enregistré une hausse de plus de 9 points de pourcentage entre 2020 et 2024, passant de 46 à 55,4%. D'autres évolutions notables sont constatées : à la périphérie de New York, dans les comtés du Bronx et du Queens, le milliardaire a gagné plus de 11 points. Dans ces comtés où la population immigrée représente plus du tiers des habitants, Kamala Harris est arrivée en tête mais l'écart s'est significativement réduit depuis 2020.

Dans la plupart des grandes villes, la candidate démocrate a aussi bénéficié d'une majorité de votes. La carte ci-dessus permet d'ailleurs de repérer quelques comtés urbains, autour d'Atlanta (Géorgie) par exemple, où Donald Trump perd du terrain. Mais dans l'ensemble, une analyse du Washington Post montre que le vote républicain a aussi remarquablement progressé dans les grandes villes et leurs banlieues.

Une démobilisation des démocrates

La progression de Donald Trump n'est plus aussi marquée si l'on s'intéresse au nombre de voix récoltées et non aux pourcentages. Au niveau national, d'après les données provisoires présentées par l'agence Associated Press vendredi 8 octobre à 16 heures, le candidat républicain avait récolté 73,4 millions de voix, contre 74,2 millions en 2020. Etant donné que le dépouillement est encore en cours dans plusieurs Etats, il est difficile de savoir s'il dépassera ou non son score de 2020. La chute du vote démocrate ne fait en revanche aucun doute : en 2020, Joe Biden avait récolté 81,3 millions de voix. Kamala Harris en comptabilise pour l'instant 69,1 millions.

Dans certains comtés où la progression de Donald Trump en pourcentage est la plus forte, on ne constate ainsi qu'une augmentation de seulement quelques centaines de voix. C'est par exemple le cas dans le comté de Dimit, au Texas, où le vote républicain est passé de 37,8% en 2020 à 48,4% en 2024, mais où le candidat a engrangé à peine plus de 260 voix supplémentaires. D'après les résultats partiels issus du New York Times, dans près de 1 000 comtés, le score de Donald Trump a augmenté en pourcentage, mais baissé en nombre de voix, en raison d'une participation plus basse qu'en 2020.