Résultats de l'élection américaine : Trump conserve le Texas, l'Iowa et l'Ohio, trois objectifs de Biden

Si jamais Joe Biden finit par remporter l'élection présidentielle américaine, le chemin de la victoire ne passera pas par le Texas, l'Ohio et l'Iowa. Ces trois Etats remportés par Donald Trump en 2016 étaient considérés par les observateurs comme des "swing states" ("Etats pivots"), susceptibles de basculer du côté démocrate. Mais le président sortant est arrivé en tête dans ces trois Etats, a confirmé l'agence Associated Press, mercredi 4 novembre.

Le Texas a toujours été remporté par les républicains depuis 1976. Mais le résultat serré d'une élection sénatoriale en 2018 donnait de l'espoir aux démocrates. Dans les sondages, Donald Trump présentait cependant une légère avance. Les deux candidats s'étaient presque trouvés à égalité mi-août.

L'Ohio et l'Iowa, Etats voisins, sont moins traditionnellement républicains, et avaient été remportés par Barack Obama en 2008 et 2012. Les derniers sondages donnaient Joe Biden et Donald Trump au coude-à-coude dans l'Ohio, et une légère avance au démocrate dans l'Iowa, qui ne s'est pas vérifiée.