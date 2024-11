Reportage "Elle sait rassembler les gens" : sur les traces de Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle américaine

Tout commence au 1227 Bancroft Way à Berkeley, la maison jaune où Kamala Harris a vécu avec sa mère et sa sœur. Un quartier résidentiel calme, mais un peu moins ces dernières semaines, concède Jeff, qui habite dans cette rue depuis quatre ans. "Il y a un panneau devant la maison qui dit 's'il vous plaît, ne pas déranger. C'est un jardin d'enfants ici.'"

Un peu plus loin, sur le mur de son école, le portrait de Kamala Harris côtoie ceux de figures féministes : la Pakistanaise Malala et Serena Williams. Il faut traverser le Golden Gate, le pont rouge de San Francisco, pour rencontrer ceux qui l'ont connu à ses débuts en politique. Heidi Sieck a participé à la campagne de Kamala Harris pour devenir procureure en 2003, après l'avoir vue dans une soirée. "Et là arrive cette femme, raconte Heidi Sieck. Elle porte un tailleur noir très chic, des perles noires. Elle attrape une caisse, monte dessus et prononce un discours. Elle parle de justice économique et d'aider les délinquants face à la récidive. C'était tout simplement l'un des discours les plus novateurs que j'ai jamais entendu."

Heidi Sieck l'assure, lorsqu'elle l’a revue lors de la Convention démocrate à Washington, en août, elle n'avait pas changé : "Je vois le podium immense et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette caisse sur laquelle elle était montée. J'ai fondu en larmes, c'était tellement de chemin parcouru."

Kamala Harris garde aussi des liens très forts avec sa paroisse, l'Église baptiste du pasteur Amos Brown. Il prie pour elle tous les dimanches. "Elle sait rassembler les gens, affirme Amos Brown. Elle n'a jamais exclu l'autre. Ce n'est ni dans sa mentalité, ni dans sa chair, ni dans son sang. Elle a toujours créé du lien, encouragé et montré de l'empathie. Elle a toujours été un modèle." À la veille de l'élection, il lui adresse ce conseil : "Sois fidèle à nos valeurs : juste, et avance humblement."