Donald Trump visé par une procédure de destitution : les républicains organisent la contre-attaque

Depuis la fin septembre et l’ouverture de l'enquête par les démocrates contre Donald Trump, le Comité national républicain et l’équipe de campagne Trump 2020 ont dépensé plus de dix millions de dollars en publicité pour défendre le président sur Facebook, les réseaux sociaux et à la télévision.

L’ancien stratège Steve Bannon, pourtant en disgrâce auprès de la Maison-Blanche, vient d’inaugurer un podcast quotidien destiné à défendre Donald Trump. (MICHAEL COHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)