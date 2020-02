Primaire démocrate aux USA : Sanders remporte le New Hampshire

L'un était très attendu, l'autre pas du tout. Le sénateur du Vermont Bernie Sanders a remporté mardi 11 février la primaire du parti démocrate dans le New Hampshire. Derrière lui, de 41 ans son cadet, Pete Buttigieg quasiment inconnu il y a encore une semaine, avant sa victoire d'une courte tête en Iowa, lors de la première étape de ce marathon électoral qui verra la nomination du candidat démocrate qui fera face à Donald Trump au mois de novembre prochain.

Joe Biden au plus bas

Mais l'enseignement de ce deuxième épisode est peut-être la confirmation de l'effondrement de Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama, représentant de l'establishment modéré et longtemps présenté comme le favori de la course, n'a recueilli que 8% des votes dans l'état de la côte est. Pour l'actuel président, déjà en campagne, cette primaire est aussi l'occasion de déstabiliser le camp démocrate. "On ne sait jamais si c'est du poker menteur avec Trump", explique Thomas Snégaroff, expert des États-Unis.

